Итоги гуманитарной миссии Красного Креста в Абхазии подведут в Sputnik

5 апреля в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам гуманитарной миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии.

МККК активно занимается определением возможных мест захоронений пропавших без вести с целью в дальнейшем проводить эксгумации. Пресс-конференция также приурочена к открытию мультимедийной выставки под названием "Мы ждем", которая посвящена пропавшим без вести людям и их семьям и иллюстрирует работу, проделанную МККК для их поддержки.

В пресс-конференции примут участие:

глава миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев

помощник главы миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Борис Казанба

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.