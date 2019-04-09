Члены "Союза парламентариев Абхазии" расскажут о целях и задачах в пресс-центре Sputnik

10 апреля в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция членов республиканской общественной организации "Союз парламентариев Абхазии".

В пресс-конференции примут участие:

Председатель республиканской общественной организации "Союз парламентариев Абхазии" Сонер Гогуа,

Член республиканской общественной организации "Союз парламентариев Абхазии" Нугзар Ашуба,

Член республиканской общественной организации "Союз парламентариев Абхазии" Сергей Шамба.

В рамках пресс-конференции члены Союза, образованного в конце марта 2019 года, поделятся целями и задачами на ближайшее будущее, а также расскажут, почему была создана организация.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.