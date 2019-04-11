Итоги первого экскурсионного тура в Крым "Пусть всегда будет солнце" подведут в Sputnik

12 апреля в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам первого семейного экскурсионного тура в Крым "Пусть всегда будет солнце", посвященного пятилетию Крымской весны.

В рамках пресс-конференции также пройдет презентация новых маршрутов и новых возможностей в рамках реализации "Плана мероприятий по сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым на 2018 – 2021 годы".

В пресс-конференции примут участие:

представитель Торгово-промышленной палаты Республики Абхзазия

координатор проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя", руководитель регионального отделения ООО "Женщины бизнеса" Елена Юрченко

генеральный директор ТО "РусКрымТур", Анатолий Тарасенко

генеральный директор ТО "АпсуаТур" Елизавета Малания

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.