Итоги первого экскурсионного тура в Крым "Пусть всегда будет солнце" подведут в Sputnik

В рамках пресс-конференции также пройдет презентация новых маршрутов и новых возможностей в рамках реализации "Плана мероприятий по сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым на 2018 – 2021 годы".
В пресс-конференции примут участие:
- представитель Торгово-промышленной палаты Республики Абхзазия
- координатор проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя", руководитель регионального отделения ООО "Женщины бизнеса" Елена Юрченко
- генеральный директор ТО "РусКрымТур", Анатолий Тарасенко
- генеральный директор ТО "АпсуаТур" Елизавета Малания
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.
Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.