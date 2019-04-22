О подготовке к забегу "Ochamchira run 2019" расскажут в Sputnik

23 апреля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная соревнованиям по дуатлону и забегу "Ochamchira run 2019".

Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 Мая, спортивные события пройдут 11 мая в городе Очамчыра.

О том, как проходит подготовка к соревнованиям расскажут:

Президент Федерации триатлона Абхазии, руководитель спортивного клуба "Sport Apsny" Борис Барциц.

Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.