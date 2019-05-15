15:55 16 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.56
  • EUR72.37
Поиск
Эстафета Благотворительной Общественной организации (БОО) Киараз Подари детям день радости.

Благотворительный фонд "Киараз" подведет итоги работы на пресс-конференции в Sputnik

© Sputnik Томас Тхайцук
Анонсы
Получить короткую ссылку
3210

16 мая в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам работы благотворительного фонда "Киараз".

В пресс-конференции примут участие:

  • Исполнительный директор БФ "Киараз" Кадыр Аргун;
  • Куратор медицинских программ БФ "Киараз" Алиса Туйба

В рамках пресс-конференции спикеры подведут итоги работы по обеспечению достойного медицинского сопровождения подопечных фонда, а также обсудят вопросы, связанные с оптимизацией и улучшением работы благотворительного фонда.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

По теме

Гопия об акции "Подари чудо": самая успешная акция "Киараза"
Миллион причин: "Киараз" отчитался в тратах денег частного спонсора
"Киараз" открыл сбор средств на лечение матери 13 детей
Теги:
Благотворительный фонд "Киараз"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Волю Вышинскому!": акция поддержки руководителя РИА Новости Украина прошла в Москве
Хорошо сидим: в США мойщики окон застряли на раскачивающемся подъемнике
Кем были пророки
Пророки из Корана: кем они были

Соцсети

Sputnikabkhazia