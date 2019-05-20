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Победительница шоу Ты супер! Валерия Адлейба

Валерия Адлейба расскажет в Sputnik об участии в суперсезоне шоу "Ты супер!"

© Sputnik / Евгения Новоженина
Анонсы
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20 мая в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция полуфиналистки Суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Валерии Адлейба.

Об участии в новом сезоне шоу "Ты супер!" расскажут:

• Победительница первого сезона шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба

• Мама Валерии Мадина Эшба

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

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Теги:
"Ты супер!", Лера Адлейба


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