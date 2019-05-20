Валерия Адлейба расскажет в Sputnik об участии в суперсезоне шоу "Ты супер!"

20 мая в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция полуфиналистки Суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Валерии Адлейба.

Об участии в новом сезоне шоу "Ты супер!" расскажут:

• Победительница первого сезона шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба

• Мама Валерии Мадина Эшба

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.