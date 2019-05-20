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Вручение верительной граммоты послом РФ в Абхазии Алексеем Двиняниным президенту Абхазии Раулю Хаджимба

Посол России в Абхазии подведет итоги работы за год в пресс-центре Sputnik

© Sputnik / Томас Тхайцук
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21 мая в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам работы посольства Российской Федерации в Абхазии. В рамках пресс-конференции посол РФ Двинянин подведет итоги своей работы за год с момента назначения на должность.

В пресс-конференции примут участие:

  • Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин
  • Пресс-секретарь Посольства Российской Федерации Денис Лавриков

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

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Теги:
Алексей Двинянин


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