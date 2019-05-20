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Деловая встреча

В Sputnik расскажут, как пройдет "Культурно-образовательная экспедиция" в Абхазии

© Фото: rawpixel
Анонсы
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21 мая в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная старту мероприятия "Культурно-образовательная экспедиция", которое пройдет в нескольких регионах Абхазии с 22 по 25 мая 2019 года.

В пресс-конференции примут участие:

  • Руководитель Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" Татьяна Полоскова
  • Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Вадим Чеха

В рамках пресс-конференции спикеры представят план мероприятий на май 2019 года, а также расскажут, какие мероприятия и в каких регионах запланированы в рамках "Культурно-образовательной экспедиции".

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

Теги:
Представительство Россотрудничества в Абхазии


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