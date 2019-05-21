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Итоги визита делегации из Словакии в Абхазию подведут в пресс-центре Sputnik

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22 мая в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам визита делегации из Словакии в Республику Абхазия.

В пресс-конференции примут участие:

  • Начальник управления по туризму ТПП Республики Абхазия Инара Даурова
  • Соучредитель туристического агентства "Spis Travel" Ладислав Вастушко
  • Журналист Люция Лукушова
  • Гид словацких бюро путешествий Соня Врбъярова

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.



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