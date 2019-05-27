В Sputnik расскажут о том, как проходит подготовка к Кубку А-Мобаил по мини-футболу

28 мая в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция накануне Кубка А-Мобаил "Турнир по мини-футболу как способ популяризации спорта в Абхазии".

Шестой турнир Кубка А-Мобаил по мини-футболу состоится на стадионах "Дэм" и "Совмин" в период с 28 мая по 11 июня. В соревновании примут участие 32 команды из разных городов и учреждений. Для проведения матчей были приглашены арбитры из России.

В пресс-конференции примут участие:

Организатор турнира, руководитель отдела PR компании А-Мобаил Алина Хаджимба

Судья турнира, приглашенный арбитр из России Александр Комаров

В рамках пресс-конференции спикеры расскажут о том, как важно проводить спортивные мероприятия в Абхазии с целью популяризации здорового образа жизни.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.