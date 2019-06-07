Об акции по стерилизации бездомных собак в Пицунде расскажут в Sputnik

10 июня в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная старту акции "Убийству – НЕТ! Стерилизации – ДА!".

Акция "Убийству - НЕТ! Стерилизации - ДА!" по стерилизации бездомных собак в республике - первая и пока единственная акция такого рода в Абхазии.

В пресс-конференции примут участие:

Заместитель министра по курортам и туризму Республики Абхазия - Астамур Барциц

Директор благотворительного фонда по защите животных "Багира" - Саида Отырба

Представитель спонсора акции РУП ОП "Курорт Пицунда" - Азамат Багателия

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.