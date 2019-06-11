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Пресс-конференция

В Sputnik расскажут о популяризации абхазского языка в преддверии концерта "Мир прекрасен"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Анонсы
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12 июня в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция участников концерта "Мир прекрасен: песни на абхазском как способ популяризации родного языка".

В пресс-конференции примут участие:

  • Музыковед, преподаватель Сухумского государственного музыкального училища Асида Царгуш
  • Музыкант, продюсер, автор песен Анри Гумба
  • Музыкант, автор-исполнитель Саида Габния

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.



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