О подготовке к турниру по боксу "Кубок государства Абхазия" расскажут в Sputnik

19 июня в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция в преддверии турнира по профессиональному боксу "Кубок государства Абхазия".

О том, как проходит подготовка к турниру расскажут:

Президент профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы

Генеральный директор промоуторской компании ABH-Boxing Promotion Тимур Карди

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.