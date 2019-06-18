Об открытии Первой Европейской Футбольной Академии в Абхазии расскажут в Sputnik

19 июня в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию Первой Европейской Футбольной Академии в Абхазии.

О том, как проходит подготовка к открытию расскажут:

Спортивный директор Футбольной Академии Unity, чемпион кубка Северной Англии 2014, арбитр Федерации Футбола Англии Гиви Тодуа

Главный тренер Футбольной Академии Unity, Чемпион России 2012 Александр Когония

Главный врач Академии Unity Асмат Джинджолия

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.