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Представители Красного Креста в Абхазии расскажут в Sputnik о начале эксгумации тел

© Sputnik / Томас Тхайцук
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25 июня в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция "Гуманитарная миссия Международного Комитета Красного Креста в Абхазии: начало работ по эксгумации".

В пресс-конференции примут участие: 

  • глава миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев
  • помощник главы миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Борис Казанба

За шесть лет специалисты Международного Комитета Красного Креста обнаружили останки тел 431 человека, пропавшего без вести во время Отечественной войны народа Абхазии.

Красный крест.
© AFP 2019 / Truth LEEM
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На пресс-конференции представители миссии МККК расскажут о том, когда начнется новый этап эксгумационных работ в 2019 году.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.



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