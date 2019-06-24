Представители Красного Креста в Абхазии расскажут в Sputnik о начале эксгумации тел

25 июня в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция "Гуманитарная миссия Международного Комитета Красного Креста в Абхазии: начало работ по эксгумации".

В пресс-конференции примут участие:

глава миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев

помощник главы миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Борис Казанба

За шесть лет специалисты Международного Комитета Красного Креста обнаружили останки тел 431 человека, пропавшего без вести во время Отечественной войны народа Абхазии.

На пресс-конференции представители миссии МККК расскажут о том, когда начнется новый этап эксгумационных работ в 2019 году.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.