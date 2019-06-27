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О запуске научного проекта "Исследование Великой Абхазской Стены" расскажут в Sputnik

© Sputnik Томас Тхайцук
Анонсы
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28 июня в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная запуску научного проекта "Исследование Великой Абхазской Стены".

Об исследовании и этапах проекта расскажут представители инициативной группы:

  • Археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии Наук Абхазии, научный руководитель проекта Олег Бгажба
  • Сотрудник Абхазского Государственного музея, сотрудник музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба Дмитрий Счастный
  • Младший научный сотрудник АбИГИ, старший научный сотрудник Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Шандор Кайтан
  • Младший научный сотрудник АбИГИ Дмитрий Авидзба

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

 



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