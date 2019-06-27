О запуске научного проекта "Исследование Великой Абхазской Стены" расскажут в Sputnik

28 июня в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная запуску научного проекта "Исследование Великой Абхазской Стены".

Об исследовании и этапах проекта расскажут представители инициативной группы:

Археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии Наук Абхазии, научный руководитель проекта Олег Бгажба

Сотрудник Абхазского Государственного музея, сотрудник музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба Дмитрий Счастный

Младший научный сотрудник АбИГИ, старший научный сотрудник Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Шандор Кайтан

Младший научный сотрудник АбИГИ Дмитрий Авидзба

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.