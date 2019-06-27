О запуске научного проекта "Исследование Великой Абхазской Стены" расскажут в Sputnik

Об исследовании и этапах проекта расскажут представители инициативной группы:
- Археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии Наук Абхазии, научный руководитель проекта Олег Бгажба
- Сотрудник Абхазского Государственного музея, сотрудник музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба Дмитрий Счастный
- Младший научный сотрудник АбИГИ, старший научный сотрудник Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Шандор Кайтан
- Младший научный сотрудник АбИГИ Дмитрий Авидзба
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.
Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.