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Пресс-конференция в преддверии джазового фестиваля в Сухуме пройдет в Sputnik

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2 июля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная старту четвертого Международного фестиваля SUKHUM AQUAJAZZ 2019.

В пресс-конференции примут участие:

  • художественный руководитель Госфилармонии Абхазии Эсма Джениа
  • художественный руководитель квинтета Liberty из Приднестровья Дмитрий Шеремет
  • джазмен Алексей Самарин

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019, который проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, пройдет в Абхазской государственной филармонии 3 и 5 июля. Фестиваль проходит в республике в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

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Теги:
джаз


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