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Шахматы

О подготовке к международному шахматному турниру "Abkhazia Open-2019" расскажут в Sputnik

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4 июля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная международному шахматному турниру "Abkhazia Open-2019".

Спикеры: 

  • Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба
  • Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха
  • Действующий чемпион Абхазии по шахматам среди взрослых, 12-летний Тристан Кварацхелия
  • Тренер высшей категории по шахматам Отар Хурхумал

Перед пресс-конференцией в 11:00 в Sputnik пройдет сеанс одновременной игры с действующим чемпионом Абхазии по шахматам Тристаном Кварацхелия. Для того чтобы принять участие в игре, необходимо отправить заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.



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