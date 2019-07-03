О подготовке к международному шахматному турниру "Abkhazia Open-2019" расскажут в Sputnik

Спикеры:

Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха

Действующий чемпион Абхазии по шахматам среди взрослых, 12-летний Тристан Кварацхелия

Тренер высшей категории по шахматам Отар Хурхумал

Перед пресс-конференцией в 11:00 в Sputnik пройдет сеанс одновременной игры с действующим чемпионом Абхазии по шахматам Тристаном Кварацхелия. Для того чтобы принять участие в игре, необходимо отправить заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.