18:48 22 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.98
  • EUR70.65
Поиск
Пресс-конференция

В Sputnik обсудят проблемы и возможности гуманитарных проектов в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Анонсы
Получить короткую ссылку
2810

23 июля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция "Гуманитарные проекты в Абхазии: проблемы и возможности".

В рамках пресс-конференции будут подведены итоги рабочего визита руководителя Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз".

Спикеры:

  • Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Вадим Чеха;
  • Руководитель Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" Татьяна Полоскова;
  • Заведующая отделом культуры администрации Гулрыпшского района Валентина Пицевич-Эмурхба;
  • Заведующий отделом образования администрации Очамчырского района Феликс Джинджия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Война, море и любимые женщины: каким мы запомнили Хемингуэйя
Под надежной защитой: российской военной базе в Абхазии 101 год
Ученья свет: где, как и на кого хотят учиться читатели Sputnik
Соцсети
Sputnikabkhazia