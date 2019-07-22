В Sputnik обсудят проблемы и возможности гуманитарных проектов в Абхазии

23 июля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция "Гуманитарные проекты в Абхазии: проблемы и возможности".

В рамках пресс-конференции будут подведены итоги рабочего визита руководителя Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз".

Спикеры:

Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Вадим Чеха;

Руководитель Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" Татьяна Полоскова;

Заведующая отделом культуры администрации Гулрыпшского района Валентина Пицевич-Эмурхба;

Заведующий отделом образования администрации Очамчырского района Феликс Джинджия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.