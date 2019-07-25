В Sputnik вручат архивные документы семьям погибших в концлагерях жителей Абхазии

26 июля в 11:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция "Возвращение имени: новые имена пропавших без вести в концлагерях немецких нацистов".

В пресс-конференции примут участие:

Руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов;

Начальник Сухумского высшего командного училища при Министерстве обороны Абхазии Алхас Жиба.

В рамках проекта "Возвращение имени" в пресс-центре Sputnik Абхазия родственникам погибших во время Великой Отечественной войны жителей Абхазии вручат документы, которые раскрывают судьбу их родных, долгое время считавшихся без вести пропавшими.

Согласно обнаруженным документам, красноармейцы из Абхазии Мкртыч Кансузян, Гурген Малхасян, Александр Алания, Акоп Тыкнеджян, Сергей Арзуманян, Ефрем Чепнян, Аванес Чурбукрян погибли в концлагерях немецких нацистов.

Курсанты Сухумского высшего командного училища при Министерстве обороны вручат семьям погибших учетные карты, письма и другие обнаруженные в архивах сведения.

*Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти жителей Абхазии и других стран СНГ, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Во время Великой Отечественной войны в немецкий плен попали шесть миллионов солдат и офицеров Красной армии, в том числе женщины и подростки в звании "Сын полка". 800 000 осталось в Западной Европе после освобождения в 1945 году. Более пяти миллионов человек погибли. В их числе и жители Абхазии. По решению советской власти все сведения о военнопленных были засекречены. Их родные: матери, отцы, сестры и братья, жены и дети - на основании извещения военкоматов все это время знали только то, что их родственники "пропали без вести".

Совместно с Министерством обороны Абхазии этот проект проводится уже три года.

Смысл инициативы в том, чтобы устранить историческую несправедливость и вернуть забытое имя человека его родственникам в жизнь.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.