17:57 05 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.05
  • EUR72.37
Поиск
Открытие монографической выставки Симон Ушаков - царский изограф

Круглый стол "Профессия – фотокорреспондент" ко дню памяти Стенина пройдет в Sputnik

© Sputnik / Владимир Астапкович
Анонсы
Получить короткую ссылку
12 0 0

6 августа в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik ко дню памяти Андрея Стенина пройдет круглый стол "Профессия – фотокорреспондент" .

В рамках мероприятия планируется обсуждение особенностей работы фотокорреспондента. В контексте профессии будут обсужены нюансы работы военной фотожурналистики.

В пресс-конференции примут участие:

  • Фотограф Ибрагим Чкадуа
  • Фотограф, оператор Рамин Каджая
  • Оператор Гарик Аристава
  • Оператор Тали Джопуа

Андрей Алексеевич Стенин, российский фотокорреспондент, родился 22 декабря 1980 года в городе Печора. В 2003 году начал работать корреспондентом в отделе "Общество" "Российской газеты". Несколько лет сотрудничал с изданием "Газета.Ru".

С 2008 года Андрей Стенин внештатно снимал для российских и зарубежных агентств и СМИ, среди которых были ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсант", Reuters, Associated Press, France Press.  В 2009 году Андрей Стенин становится фотокорреспондентом РИА Новости, в 2014 году – спецкором Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня". С 5 августа 2014 года Стенин, находившийся в рабочей командировке на востоке Украины, перестал выходить на связь. Согласно источникам, он мог быть задержан украинскими силовиками, что не было подтверждено Киевом. 3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка в начале августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин был посмертно награжден Орденом Мужества России.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам мероприятия  в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

Теги:
Андрей Стенин


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Студенческий рай: составлен рейтинг лучших городов мира для учебы и жизни
Земля задрожала: кадры взрыва на территории воинской части в Красноярском крае
Смертельная статистика: убийства и суициды в странах ЕС
Печальная статистика: суициды и убийства в странах ЕС
Соцсети
Sputnikabkhazia