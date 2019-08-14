Видеомост Сухум-Ереван, посвященный проекту "Возвращение имени", пройдет в Sputnik

Руководитель международного проекта "Возвращение имени" по поиску пропавших без вести во время Великой Отечественной войны Григорий Скворцов ответит на вопросы журналистов в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 15 августа.

Пресс-конференция пройдет в формате видеомоста Сухум-Ереван.

Скворцов расскажет о судьбе 711 воинов-армян из Абхазии, которые не вернулись из немецких концлагерей.

Для участия в пресс-конференции также приглашены курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища (СВОКУ), поисковики по работе со списками, представители Армянской общины Абхазии, школьники.

*Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти жителей Абхазии и других стран СНГ, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Во время Великой Отечественной войны в немецкий плен попали шесть миллионов солдат и офицеров Красной армии, в том числе женщины и подростки в звании "Сын полка". 800 000 осталось в Западной Европе после освобождения в 1945 году. Более пяти миллионов человек погибли. В их числе и жители Абхазии. По решению советской власти все сведения о военнопленных до недавних пор были засекречены. Их родные: матери, отцы, сестры и братья, жены и дети на основании извещения военкоматов все это время знали только то, что их родственники "пропали без вести".

Проект "Возвращение имени" проводится уже три года под эгидой Министерства обороны Абхазии. Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер проекта. В 2019 году к инфопартнерству также присоединился хаб Sputnik Армения.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

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