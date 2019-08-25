Члены Совфеда России поделятся наблюдениями о ходе выборов президента Абхазии

Российские сенаторы, которые выступили наблюдателями на президентских выборах в Абхазии, расскажут о своих наблюдениях за ходом голосования.

В понедельник 26 августа в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция представителей делегации Совета Федерации России, в рамках которой сенаторы поделятся своими наблюдениями об организации выборов президента Абхазии.

В пресс-конференции примут участие:

Член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Владимирович Кондратьев;

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Федоровна Ковитиди.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.