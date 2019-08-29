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В Sputnik подведут итоги туристического сезона Абхазии

© Sputnik / Сергей Мамонтов
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30 августа в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам туристического сезона Абхазии.

В пресс-конференции примут участие:

  • Заместитель министра по курортам и туризму республики Абхазия Астамур Барциц;
  • Начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия Саид Аршба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

Теги:
Абхазия, отдых в Абхазии, туризм


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