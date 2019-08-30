В Sputnik расскажут о том, как проходила аттестация тренеров Федерации дзюдо Абхазии

В пятницу 30 августа в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, на которой представители Федерации дзюдо России и Абхазии расскажут, как проходило повышение квалификации для тренеров из федерации дзюдо Абхазии.

О том, как проходила аттестация тренеров в пресс-центре Sputnik расскажут:

Алимов Мягзун Зыявич - судья Международной категории, VI -дан

Бондарев Сергей Александрович - эксперт высшей категории Федерации дзюдо России, IV- Дан

Пиканин Михаил Генадиевич - Главный специалист по международным связям при Госкоспорте Абхазии, Председатель Федерации дзюдо Абхазии

Погосов Андрей Бениаминович - Вице-президент федерации дзюдо Абхазии

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.