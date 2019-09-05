В Sputnik состоится пресс-конференция известного российского балалаечника Кирякова

6 сентября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция известного российского балалаечника Андрея Кирякова.

Андрей Киряков - единственный в России музыкант, который владеет четырьмя видами балалаек - прима, электро, альт, контрабас. Он же автор собственной концертной программы "Три балалайки". Концерты в Абхазии организованы межрегиональным общественным движением "Евразийский народный союз" при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии

В пресс-конференции примут участие:

Автор собственной концертной программы "Три балалайки" Андрей Киряков;

Руководитель Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" Татьяна Полоскова;

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чéха;

Заместитель главы администрации Галского района Наира Амалыиа.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.