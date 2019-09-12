В Sputnik расскажут о семинарах, которые пройдут в рамках проекта "Академия новых лидеров"

13 сентября в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная запуску семинаров в рамках проекта "Академия новых лидеров".

Семинары проводит Представительство Россотрудничества в Республике Абхазия совместно с МКДЦ "Дом Москвы" в Сухуме.

В пресс-конференции примут участие:

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха

Член Высшего Совета Общероссийской общественной организации "Инвестиционная Россия", доктор бизнес администрирования (DBA), мастер бизнес администрирования (MBA), кандидат экономических наук, асессор по модели EFQM (Европейского Фонда управления качеством) Сергей Исаев.

12 сентября в 16:00 пройдет семинар на тему "Российские технологические достижения", 13 сентября в 16:00 на тему "Привлечение инвестиций".

Место проведения семинаров: конференц-зал МКДЦ "Дом Москвы в Сухуме" (4 этаж).

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.