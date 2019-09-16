Посол России в Абхазии Алексей Двинянин даст пресс-конференцию в Sputnik

17 сентября в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция посла России в Абхазии Алексея Двинянина.

В пресс-конференции примут участие:

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Аркадьевич Двинянин;

Пресс-секретарь посольства Российской Федерации Денис Геннадьевич Лавриков.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.