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Посол России в Абхазии Алексей Двинянин даст пресс-конференцию в Sputnik

© Sputnik / Томас Тхайцук
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17 сентября в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция посла России в Абхазии Алексея Двинянина.

В пресс-конференции примут участие:

  • Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия  Алексей Аркадьевич Двинянин;
  • Пресс-секретарь посольства Российской Федерации Денис Геннадьевич Лавриков.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

Теги:
Алексей Двинянин, Россия, Абхазия


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