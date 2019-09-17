В Sputnik расскажут о подготовке к благотворительному концерту органной музыки в Пицунде

18 сентября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная ежегодному благотворительному концерту органной музыки в Пицунде.

В пресс-конференции примут участие:

Организатор мероприятия и учредитель Фонда СКИ Азамат Багателия;

Директор Фонда "Ашана" Мактина Джинджолия;

Солистка Абхазской государственной филармонии и Камерного оркестра Республики Абхазия Нана Черкезия;

Скрипач Михаил Алхазов.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.