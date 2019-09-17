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Фестиваль Органные вечера в Пицунде

В Sputnik расскажут о подготовке к благотворительному концерту органной музыки в Пицунде

© Sputnik / Томас Тхайцук
Анонсы
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18 сентября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная ежегодному благотворительному концерту органной музыки в Пицунде.

В пресс-конференции примут участие:

  • Организатор мероприятия и учредитель Фонда СКИ Азамат Багателия;
  • Директор Фонда "Ашана" Мактина Джинджолия;
  • Солистка Абхазской государственной филармонии и Камерного оркестра Республики Абхазия Нана Черкезия;
  • Скрипач Михаил Алхазов.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

Теги:
Пицунда


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