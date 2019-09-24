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В Sputnik расскажут о подготовке к забегу "Жемчужина Абхазии"

© Foto / SportApsny
Анонсы
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25 сентября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная старту забега "Жемчужина Абхазии".

В пресс-конференции примут участие:

  • Ольга Заботина - организатор забега, главный судья
  • Денис Саманба
  • Сооснователь движения SportApsny, ультрамарафонец, 2 место в беге на 100 км на Эльтоне - главном летнем ультрамарафоне РФ, участник забега на 201 км в 2020 году. 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

Теги:
Абхазия, забег


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