В Sputnik расскажут о подготовке к забегу "Жемчужина Абхазии"

25 сентября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная старту забега "Жемчужина Абхазии".

В пресс-конференции примут участие:

Ольга Заботина - организатор забега, главный судья

Денис Саманба

Сооснователь движения SportApsny, ультрамарафонец, 2 место в беге на 100 км на Эльтоне - главном летнем ультрамарафоне РФ, участник забега на 201 км в 2020 году.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.