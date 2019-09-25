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Участники акции Бессмертный полк в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии

В Sputnik расскажут о подготовке к акции "Бессмертный полк"

© Sputnik / Илона Хварцкия
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26 сентября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная проведению акции "Бессмертный полк" в честь Дня Победы и Независимости Абхазии.

В пресс-конференции примут участие:

  • Организатор акции "Бессмертный Полк",  председатель Ассоциации женщин инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов Лариса Тарба
  • Специалист отдела по связям с общественностью компании "А-Мобайл", соорганизатор "Бессмертного полка" Астанда Чкадуа

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Бессмертный полк


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