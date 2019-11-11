В Sputnik расскажут о благотворительном концерте в поддержку подопечных КБФ "Ашана"

12 ноября в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная благотворительному концерту ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" в поддержку подопечных КБФ "Ашана".

Концерт пройдет 15 ноября на сцене Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. В этот же день основной акции фонда "Ашана" "Спасем жизнь вместе" исполняется восемь лет. КБФ "Ашана" подведет итоги деятельности фонда.

В пресс-конференции примут участие:

Художественный руководитель, заслуженный артист Республики Абхазия и Южной Осетии Вианор Логуа;

Директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия;

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", пятый этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.