В Sputnik расскажут о том, как проходит I международный хоровой фестиваль в Абхазии

13 ноября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная I международному хоровому фестивалю "Шьардаамта".

Первый международный хоровой фестиваль "Шьардаамта" состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба при поддержке Министерства культуры республики.

В пресс-конференции примут участие:

Художественный руководитель и главный дирижер Уральского государственного камерного хора, Народный артист России Владислав Новик;

Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа;

Главный хормейстер и солистка Камерного хора Мария Челмакина.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: город Сухум, улица Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", пятый этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.