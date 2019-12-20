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Вадим Чеха

В Sputnik подведут итоги работы представительства Россотрудничества в Абхазии за 10 лет

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/announcement/20191220/1029064636/V-Sputnik-podvedut-itogi-raboty-predstavitelstva-Rossotrudnichestva-v-Abkhazii-za-10-let.html

23 декабря в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам деятельности представительства Россотрудничества в Абхазии.

Пресс-конференция приурочена к десятой годовщине открытия представительства.

  • Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха подведет итоги и ответит на вопросы журналистов.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

Теги:
Представительство Россотрудничества в Абхазии, Россотрудничество


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