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Образовательный проект - SputnikPro. Лекция Олега Щедрова

В Sputnik стартует Школа молодого журналиста

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/announcement/20200124/1029305335/V-Sputnik-startuet-Shkola-molodogo-zhurnalista.html

27 января в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik стартует Школа молодого журналиста в рамках проекта SputnikPro в Республике Абхазия "Как интересно рассказать историю для СМИ".

В программе Медиашколы мастер-классы для молодых специалистов и студентов последних курсов. Продолжительность: четыре дня (с 27 по 30 января).

  • Спикер: Дмитриев Олег Аркадьевич - советник МИА "Россия сегодня", колумнист Sputnik.

SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

SputnikPro — это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и зарубежных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных вузов. Проект SputnikPro прошел уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3000 участников из 80 стран.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

 



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