Вебинар SputnikPro: как заинтересовать зрителей своим видео в соцсетях или на сайте

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий в рамках просветительской программы SputnikPro. 22 мая в 13:00 состоится вебинар на тему "Как легко и правильно делать видео для соцсетей и новостных сайтов и получать аудиторию".

Спикером очередной онлайн-сессии выступит главный редактор русскоязычной версии сайта Ruptly Мария Дьяконова.

"Политика или социальная история – видео для соцсетей должно вызывать у зрителя эмоции. Есть эмоциональная вовлеченность, есть и желание распространить ролик", – считает Мария.

Мария Дьяконова в журналистике с 2012 года. Окончила Московский государственный лингвистический университет и Свободный университет Берлина, факультет киноведения и театроведения. C 2015 года работает в Ruptly. Была продюсером, журналистом и ведущей соцсетей берлинской редакции. C 2020 работает в московском офисе. На своем мастер-классе она расскажет, как журналисты агентства создают яркие, запоминающиеся видеоролики. Особое внимание будет сосредоточено на визуальном сторителлинге для соцсетей.

Ruptly – российское агентство, предоставляющее новостные видеоматериалы по подписке. Основано 4 апреля 2013 года как часть сети RT. За минувшие семь лет его клиентами стали более 1200 медиакомпаний в 106 странах мира. В среднем Ruptly производит 1200 видео и 300 часов прямых трансляций в месяц. Корреспондентская сеть агентства насчитывает около 3000 журналистов во всех регионах России и в более чем 100 государствах от Японии до Венесуэлы. Главный офис расположен в Берлине.

К участию в онлайн-сессии приглашаются фотографы, бильдредакторы, журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

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