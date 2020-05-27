Веб-аналитика: на вебинаре SputnikPro обсудят инструменты веб-анализа

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий в рамках просветительской программы SputnikPro. 29 мая в 13:00 состоится вебинар на тему "Веб-аналитика от А до Я, или инструменты веб-анализа сайта для новичков".

Что ищут пользователи на сайте? Что такое глубина просмотра? Как анализировать информацию? На онлайн-сессии участникам расскажут о базовых понятиях веб-аналитики, а также наиболее нужных инструментах веб-анализа для новичков.

На вопросы участников вебинара ответит веб-аналитик МИА "Россия сегодня" Игорь Тугушев.

Свой профессиональный путь он начинал как программист, позднее - веб-аналитик в рекламном агентстве "Адлабс", работал с крупными международными компаниями по разработке общей маркетинговой стратегии, эффективных изменений в стратегии продвижения. Занимался исследовательской деятельностью в аналитической сфере.

© Foto / Егор Ступин Игорь Тугушев

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму заранее. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

SputnikPro — это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и зарубежных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных вузов. Проект SputnikPro прошел уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3000 участников из 80 стран. Следите за новостями проекта на странице в Facebook.