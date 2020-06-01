Онлайн-видеомост: доктор Мясников ответит на вопросы журналистов

2 июня в 11.00 состоится онлайн-видеомост Москва-Минск-Ереван информационного агентства Sputnik с прямой трансляцией на сайте Sputnik Абхазия.

В формате пресс-конференции на вопросы журналистов ответит официальный представитель информационного центра по борьбе с коронавирусом COVID-19, главврач московской городской клинической больницы N71 Александр Мясников.

Будут затронуты актуальные вопросы, связанные с пандемией коронавируса, в том числе "русского чуда" - низкой смертности от коронавируса в России и других странах бывшего СССР, а также эффективности совместных мер, принятых странами СНГ в борьбе с пандемией, вопросы профилактики и будущей вакцинации.