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Петербургский международный экономический форум 2015 (ПМЭФ). День второй

Онлайн-видеомост: доктор Мясников ответит на вопросы журналистов

© Sputnik / Александр Демьянчук
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/announcement/20200601/1030244903/Onlayn-videomost-Doktor-Myasnikov-otvetit-na-voprosy-zhurnalistov.html

2 июня в 11.00 состоится онлайн-видеомост Москва-Минск-Ереван информационного агентства Sputnik с прямой трансляцией на сайте Sputnik Абхазия.

В формате пресс-конференции на вопросы журналистов ответит официальный представитель информационного центра по борьбе с коронавирусом COVID-19, главврач московской городской клинической больницы N71 Александр Мясников.

Будут затронуты актуальные вопросы, связанные с пандемией коронавируса, в том числе "русского чуда" - низкой смертности от коронавируса в России и других странах бывшего СССР, а также эффективности совместных мер, принятых странами СНГ в борьбе с пандемией, вопросы профилактики и будущей вакцинации.



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