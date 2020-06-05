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Руководитель Россотрудничества в Абхазии расскажет о мероприятиях ко Дню России  

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/announcement/20200605/1030267567/Rukovoditel-Rossotrudnichestva-v-Abkhazii-rasskazhet-meropriyatiyakh-ko-Dnyu-Rossii-.html

9 июня в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии.

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха расскажет о российско-абхазском гуманитарном взаимодействии в контексте проведения Дня России и ответит на вопросы журналистов.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 9977022 Рубен Мигранян.

Отправьте заявку на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com.



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