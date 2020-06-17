Вебинар SputnikPro: как сделать цитируемую новость

19 июня, в 13:00, состоится вебинар на тему "Журналистика данных: как провести исследования, чтобы получить цитируемую новость".

Что в рейтингах интересует читателей? Какие темы являются вечными? Принципы выбора источников информации. Где искать статистику и данные? На эти и другие вопросы ответит начальник управления анализа финансовых институтов Центра экономических исследований Андрей Манько.

Андрей Манько – дипломированный экономист, окончил магистратуру по направлению "Экономика" в ВШЭ в 2006 году. Работал в консалтинге, а также в сфере экономической аналитики с 2005 года. С 2011 года работает в РИА Новости в качестве начальника управления в Центре экономических исследований (бренд РИА Рейтинг). Занимается анализом банков и других компаний, регионов и стран.

РИА Новости Андрей Манько

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму заранее. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

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