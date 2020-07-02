18:16 02 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.52
  • EUR79.52
Поиск
Алексей Филипповский

Вебинар SputnikPro: анатомия сайта. Как работают интернет-технологии в СМИ

© Sputnik Юлия Калинина
Анонсы
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/announcement/20200702/1030452472/Vebinar-SputnikPro-anatomiya-sayta-Kak-rabotayut-internet-tekhnologii-v-SMI.html

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий в рамках просветительской программы SputnikPro.

 

3 июля в 13:00 состоится вебинар на тему "Анатомия сайта: CMS, языки, фрэймворки. Как работают WEB-технологии". Спикером очередной онлайн-сессии выступит руководитель центра интернет-технологий МИА "Россия сегодня" Алексей Филипповский.

Алексей Филипповский

Алексей начинал карьеру в ВГТРК: был редактором, потом начальником международного отдела "Вестей". С 2016 года работает в МИА "Россия сегодня", сначала курировал SMM-направление сайта Ria.ru – новостного ресурса номер один в Рунете (около 4,5 млн уникальных посетителей в сутки), затем возглавил его продуктовую команду. В 2018 году под руководством Алексея сайт был перезапущен: теперь ресурс сам подстраивается под запросы посетителя и позволяет ему одновременно отслеживать различные сюжеты с помощью удобной системы виджетов и чатов. Алексей Филипповский читает курс лекций "Цифровая журналистика" для студентов МГУ.

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму заранее. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

SputnikPro — это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и зарубежных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных вузов. Проект SputnikPro прошел уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3000 участников из 80 стран. Следите за новостями проекта на странице в Facebook.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Розы на "страже", цапка и трактор: виноградники в Лабре
Переориентация с ремонтом: как меняют Сухумский госколледж
Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Доходы и имущество судей Абхазии и их семей
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться