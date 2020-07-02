Вебинар SputnikPro: анатомия сайта. Как работают интернет-технологии в СМИ

3 июля в 13:00 состоится вебинар на тему "Анатомия сайта: CMS, языки, фрэймворки. Как работают WEB-технологии". Спикером очередной онлайн-сессии выступит руководитель центра интернет-технологий МИА "Россия сегодня" Алексей Филипповский.

Алексей Филипповский

Алексей начинал карьеру в ВГТРК: был редактором, потом начальником международного отдела "Вестей". С 2016 года работает в МИА "Россия сегодня", сначала курировал SMM-направление сайта Ria.ru – новостного ресурса номер один в Рунете (около 4,5 млн уникальных посетителей в сутки), затем возглавил его продуктовую команду. В 2018 году под руководством Алексея сайт был перезапущен: теперь ресурс сам подстраивается под запросы посетителя и позволяет ему одновременно отслеживать различные сюжеты с помощью удобной системы виджетов и чатов. Алексей Филипповский читает курс лекций "Цифровая журналистика" для студентов МГУ.

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму заранее. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

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