Об абхазах в Турции: в Sputnik представят новую книгу Саиды Жиба

7 июля в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная презентации книги абхазской журналистки Саиды Жиба "Лучи солнца" о жизни успешных представителей народа абаза, проживающих в Турции.

Участники:

Автор - Саида Жиба;

Председатель Государственного комитета по репатриации - Вадим Харазия;

Переводчик на турецкий язык - Октай Чкотуа;

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 997-70-22 Рубен Мигранян.

Отправьте заявку на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com.