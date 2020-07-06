Об абхазах в Турции: в Sputnik представят новую книгу Саиды Жиба

Участники:
- Автор - Саида Жиба;
- Председатель Государственного комитета по репатриации - Вадим Харазия;
- Переводчик на турецкий язык - Октай Чкотуа;
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +7(940) 997-70-22 Рубен Мигранян.
Отправьте заявку на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com.