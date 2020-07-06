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Об абхазах в Турции: в Sputnik представят новую книгу Саиды Жиба

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/announcement/20200706/1030480039/Ob-abkhazakh-v-Turtsii-v-Sputnik-prezentuyut-novuyu-knigu-Saidy-Zhiba.html

7 июля в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная презентации книги абхазской журналистки Саиды Жиба "Лучи солнца" о жизни успешных представителей народа абаза, проживающих в Турции.

Участники: 

  • Автор - Саида Жиба;
  • Председатель Государственного комитета по репатриации - Вадим Харазия;
  • Переводчик на турецкий язык - Октай Чкотуа;

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 997-70-22 Рубен Мигранян.

Отправьте заявку на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com.



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