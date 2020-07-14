Вебинар Sputnik Pro: как брать интервью в прямом эфире

17 июля в 13:00 состоится вебинар на тему "Без права на ошибку. Как брать интервью в прямом эфире".

На вебинаре поговорим об основных правилах подготовки к интервью, методах ведения дискуссии и главных ошибках, которые следует избегать журналисту. Об этом и многом другом аудитории расскажет шеф-редактор управления комплексных и специальных проектов дирекции развития бизнеса МИА "Россия сегодня", ведущая шоу "КомпАс" на радио Sputnik Татьяна Голованова.

© Sputnik / Владимир Трефилов Татьяна Голованова

Татьяна окончила Российский университет дружбы народов по специальности журналист-международник. В МИА "Россия Сегодня" работает с 2013 года. Автор спецрепортажей радио Sputnik, подкастов "Последнее путешествие Романовых" и "Острова". Принимала участие в российских и международных форумах в качестве ведущей и модератора. Лауреат всероссийского конкурса Союза журналистов России, победитель журналистских конкурсов "Экономическое возрождение России" и "Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи".

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму заранее. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

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