15:33 22 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.79
  • EUR81.59
Поиск

Вебинар SputnikPro: брендированный контент в СМИ – особенности и перспективы

© Sputnik / Томас Тхайцук
Анонсы
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/announcement/20200722/1030590351/Vebinar-SputnikPro-brendirovannyy-kontent-v-SMI--osobennosti-i-perspektivy.html

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий в рамках просветительской программы SputnikPro.

24 июля в 13:00 состоится вебинар на тему "Нативные спецпроекты в СМИ. Как делать коммерческий контент, интересный аудитории".

Спикером вебинара выступит заместитель начальника, ведущий редактор отдела комплексных медиапродуктов  МИА "Россия сегодня" Елена Костомарова. Она расскажет об особенностях и перспективах брендированного контента в СМИ, а также представит формулу создания успешных нативных спецпроектов.

© Sputnik
Елена Костомарова

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму заранее. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

SputnikPro — это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и зарубежных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных вузов. Проект SputnikPro прошел уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3000 участников из 80 стран. Следите за новостями проекта на странице в Facebook.

 

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Олимпиада-80 в Москве
Золотые мгновения Олимпийских игр 1980: триумфаторы Игр в Москве
НАТО в Черном море: военные учения Sea Breeze-2020
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться