Вебинар SputnikPro: Telegram-революция в Белоруссии - события и факты

4 сентября в 13:00 состоится вебинар на тему "Как традиционные медиа проиграли Telegram события в Беларуси".

Очередную онлайн-сессию проведет Армен Гаспарян, автор более двадцати книг по истории России в ХХ веке и начальник отдела производства радиоконтента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего Зарубежья и Балтии. Армен расскажет о том, почему традиционные СМИ оказались не готовы к событиям в Беларуси и что нужно уяснить из этой Telegram-революции.

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму заранее. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара).

© Sputnik Армен Гаспарян

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

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