Почти все трудоустроены: в Sputnik подведут итоги конкурса "Гордость Абхазии"

7 сентября в 18:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция победителей первого конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", на которой будут подведены итоги конкурса.

7 сентября в 18:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция победителей первого конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", на которой будут подведены итоги конкурса.

В пресс-конференции примут участие:

Милана Хашба – сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии;

Саид Бейя – победитель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии";

Астамур Кутарба - победитель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", назначен внештатным советником премьер-министра;

Александр Ачба - победитель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", назначен помощником главы президентской Администрации по антикоррупционной политике;

Алмахсит Осия - победитель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", назначен помощником министра финансов по поддержке малого и среднего бизнеса;

Абзагу Цвижба - победитель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", назначен советником министра культуры РА по международным связям.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 997-70-22 Рубен Мигранян.

Отправьте заявку на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com.