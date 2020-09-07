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Почти все трудоустроены: в Sputnik подведут итоги конкурса "Гордость Абхазии"

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/announcement/20200907/1030896457/Pochti-vse-trudoustroeny-v-Sputnik-podvedut-itogi-konkursa-Gordost-Abkhazii.html

7 сентября в 18:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция победителей первого конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", на которой будут подведены итоги конкурса.

7 сентября в 18:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция победителей первого конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", на которой будут подведены итоги конкурса.
В пресс-конференции примут участие:

  • Милана Хашба – сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии;
  • Саид Бейя – победитель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии";
  • Астамур Кутарба - победитель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", назначен внештатным советником премьер-министра;
  • Александр Ачба - победитель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", назначен помощником главы президентской Администрации по антикоррупционной политике;
  • Алмахсит Осия - победитель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", назначен помощником министра финансов по поддержке малого и среднего бизнеса;
  • Абзагу Цвижба - победитель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", назначен советником министра культуры РА по международным связям.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 997-70-22 Рубен Мигранян.

Отправьте заявку на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com.


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