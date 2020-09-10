В Sputnik расскажут о промежуточных итогах курортного сезона в Пицунде

11 сентября в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция главы администрации Пицунды Алхаса Шамба, менеджера РУП ОП "Курорт Пицунда" Азамата Багателия, победителей конкурса "Лучший семейный отдых", туристов из Москвы, семьи Кузиных.

Алхас Шамба и Азамат Багателия расскажут о промежуточных итогах курортного сезона в Пицунде, в частности как обстоят дела в объединения пансионатов "Курорт Пицунда", а гости из Москвы поделятся своими впечатлениями об отдыхе в Абхазии.

В пресс-конференции примут участие:

глава администрации Пицунды Алхас Шамба;

менеджер РУП ОП "Курорт Пицунда" Азамат Багателия;

победители конкурса Андрей и Арина Кузины.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 997-70-22 Рубен Мигранян.

Отправьте заявку на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com