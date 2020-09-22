23:11 22 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.27
  • EUR89.48
Поиск

В Sputnik расскажут о XVII Международном турнире по самбо в Новом Афоне

© AFP 2019 / TOBIAS SCHWARZ
Анонсы
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/announcement/20200922/1030985503/V-Sputnik-rasskazhut-o-XVII-Mezhdunarodnom-turnire-po-sambo-v-Novom-Afone.html

22 сентября в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Новом Афоне Международного турнира по самбо.

В пресс-конференции примут участие:

  • Михаил Чалмаз - президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии
  • Михаил Пиканин - председатель Федерации дзюдо и самбо Абхазии
  • Андрей Погосов - вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии
  • Роберт Новоян - вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 926 00 00.

Отправьте заявку на электронный адрес info.abk@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес info.abk@sputniknews.com

 

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Корабли, ракеты, танки: кадры с учений "Кавказ-2020"
История двух войн: художественная выставка открылась в Сухуме
Статистика населения Абхазии
Рождаемость, смертность и браки: статистика населения Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться