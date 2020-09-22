В Sputnik расскажут о XVII Международном турнире по самбо в Новом Афоне

В пресс-конференции примут участие:
- Михаил Чалмаз - президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии
- Михаил Пиканин - председатель Федерации дзюдо и самбо Абхазии
- Андрей Погосов - вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии
- Роберт Новоян - вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +7(940) 926 00 00.
Отправьте заявку на электронный адрес info.abk@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес info.abk@sputniknews.com