В Армении арестовали экс-президента Кочаряна

Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Слушания длились несколько часов, после чего суд удалился в совещательную комнату.

СУХУМ, 28 июл — Sputnik. Суд общей юрисдикции в Ереване принял решение об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна сроком на два месяца. Об этом сообщил журналистам адвокат Арам Орбелян. Подробности будут представлены завтра на пресс-конференции, сообщает корреспондент Sputnik Армения.

Орбелян не ответил на уточняющие вопросы журналистов, в частности будет ли обжаловано решение, и как отнесся к нему сам Кочарян.

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Другой адвокат Рубен Саакян отметил, что пока неясно, куда будет доставлен Кочарян. Началась процедура оформления его передачи под юрисдикцию правоохранительных органов. Саакян отметил, что спокойно воспринял решение суда. Решение будет обжаловано.

Накануне Кочарян был допрошен в Специальной следственной службе. Роберт Кочарян по итогам допроса дал телеинтервью, в котором заявил о надуманности обвинений и их политической подоплеке.

Аналогичное обвинение было предъявлено и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову. Суд разрешил ему выйти под залог в пять миллионов драмов (более 10 тысяч долларов).

Новые власти Армении реанимировали и активно расследуют дело о событиях 1-2 марта 2008 года. Видных государственных деятелей тех лет вызывают на допросы и предъявляют им обвинения.

Напомним, что на демонстрациях в 2008 года в центре Еревана погибло 10 человек. После президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер-Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на улицы Еревана. Против них было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан.