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Военная техника НАТО в Грузии

МИД Литвы: Грузия должна вступить в НАТО тогда, когда будет готова

Sputnik
Кавказ
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса, это было подтверждено на саммите, который проходил в Брюсселе 11-12 июля.

СУХУМ, 7 авг — Sputnik. Шансы Грузии вступить в НАТО в ближайшей перспективе маловероятны, заявил в эфире радиостанции Žinių radijas министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Министр не исключил такую возможность в случае продолжения курса на тесное сотрудничество. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Это будущее (перспектива скорого членства в НАТО — ред.) выглядит очень туманно, но мы требуем от Грузии не сдаваться, продолжать утверждать реформы, так как эта работа необходима не кому-то, а своей стране. Все это является долгосрочной перспективой безопасности… Решение (о членстве — ред.) не будет принято в ближайшее время, но это время придет, если Сакартвело (Грузия — ред.) не отклонится от выбранного курса", — заявил Линкявичюс, который находится с визитом в Тбилиси.

По его словам, Грузия должна подготовиться к принятию политического решения о вступлении страны в альянс.

"Когда наступит тот политический момент и страны (члены НАТО — ред.) будут готовы консенсусом принять это важное политическое решение (о членстве — ред.), страна должна быть к этому готовой. А если страна не будет готова, то винить придется только себя", — добавил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что у руководства НАТО хватит сообразительности не принимать Грузию в альянс, так как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, что может привести к потенциальному конфликту и серьезным последствиям.

Штаб-квартира НАТО
© Фото : UD/Frode Overland Andersen
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Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.




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